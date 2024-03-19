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İzmir'de Nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapan 36 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İzmir'de DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası yasa dışı slogan atan ve terör örgütü propagandası yapan 36 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası yasa dışı slogan atan ve terör örgütü propagandası yapan 36 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda geçtiğimiz pazar günü düzenlenen nevruz kutlaması sonrası dağılan kalabalıktan bazı kişiler Cumhuriyet Meydanı'nda terör örgütü propagandası yapmışlardı. Yapılan çalışmalarda 7 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Polis ekiplerince "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısında kanunsuz slogan attığı yapılan incelemelerle tespit edilen 28 şahıs daha "terör örgütü propagandası" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çalışmalarda 1 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte toplamda 36 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan aramalarda, 1 av tüfeği ve fişek, 1 bez parçası ile çok sayıda dijital materyal de ele geçirilmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

DEM Parti İzmir 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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