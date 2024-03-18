İzmir'de Nevruz Kutlaması Sonrası Gözaltı Sayısı 35'e Yükseldi

İzmir'de DEM Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası yasa dışı slogan atan ve terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyonlarda gözaltı sayısı 35'e yükseldi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda dün düzenlenen nevruz kutlaması sonrası dağılan kalabalıktan bazı kişiler Cumhuriyet Meydanı'nda terör örgütü propagandası yapmışlardı. Dün, yapılan çalışmalarda 7 şüpheli emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Valilikten bugün yapılan açıklamada, "Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı organizesinde, dün, saat 11.40-16.40 saatleri arasında "Nevruz Mitingi" konulu açık hava toplantısında kanunsuz slogan attığı yapılan incelemelerle tespit edilen 28 şahıs "Terör Örgütü Propagandası" suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Dün, toplantı dağılımı sırasında suçüstü yakalanan 7 şahısla birlikte, yakalanan ve gözaltına alınan şahıs sayısı toplam 35 olmuştur. Yapılan aramalarda; 1 av tüfeği ve fişek, 1 bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi. - İZMİR