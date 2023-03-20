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İzmir'de nefes kesen ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de nefes kesen ruhsatsız silah operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'in Buca ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 10 adet silah ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 10 adet silah ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buca'da silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahsın kiralamış oldukları bir villada silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 3 şahsın kiraladığı villaya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tüfek, tabanca, şarjör, fişek ve kılıç ele geçirildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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