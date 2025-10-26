İzmir'de Narkotik Operasyonunda Polisle Çatışma: 1 Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada bir polis memuru ayağından yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Konak ilçesi 845 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan İ.A. (25), M.E. (31) ve H.E. (38) isimli üç kişiden biri polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru A.C.Ş.'nin bacağına mermi isabet etti. Şüphelilerden İ.A. bölgeden kaçarak uzaklaştı. Diğer şüpheliler H.E. ve M.E. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru A.C.Ş., olay yerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.C.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan İ.A.'nın yanındaki tabanca bir sokakta bulundu. Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - İZMİR