İzmir'de Nakliye Asansöründen Düşen Koltuk 9 Yaşındaki Kızı Hayatından Etti

İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen üçlü koltuğun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, nakliye firması yetkililerinin gerekli kontrolleri yapmadığı, riskleri tespit etmediği ve tedbir almadığı belirtildi.

20 Eylül'de Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana gelen olayda, H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründen düşen koltuk, apartman bahçesinde bulunan 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın üzerine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen koltuğun altında kalan küçük kız ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ebrar'ı Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Küçük kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G. ile yevmiyeli çalışan yabancı uyruklu A.H.M. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.H.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. ve E.G. 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Raporda 'keser' detayı

Bilirkişi raporunda, üçlü koltuğun ebatlarına uygun yük taşıma platformu kullanılmadığı, iş organizasyonunun sağlanmadığı ve asansörün zemin kısmının 'keser' adı verilen el aletiyle dengeye alınmaya çalışıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca, yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı, çevre güvenliğinin sağlanmadığı ve bariyer kullanılmadığı vurgulandı.

Firma yetkililerine ağır ihmalkarlık suçlaması

Raporda, yüklenici/işveren vekili unvanlı M.G. ve E.G.'nin; taşıma işlemi öncesi platform kanatlarının kapatılması, koltuğun merdivenden taşınmasının organize edilmesi, platformun zemin dengesinin sağlanması ve çevre güvenliğinin alınması gerektiği ifade edildi. Bilirkişiler, gerekli güvenlik tedbirlerini almayan ve denetim, gözetim ile kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyen M.G. ve E.G.'nin kusurlu oldukları kanaatine vardı.

Şüpheliler M.G. ve E.G.'nin eşya taşıma işlemleri öncesinde gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yüklenici/işveren vekili unvanlı M.G. ve E.G.'nin, platformun 3 tarafında bulunan kanatların kapatılarak, üçlü koltuğun ebatlarına uygun yük taşıma platformu ile taşınmasını sağlaması, bu mümkün değilse apartman içinde merdivenden taşınmasını organize etmesi, asansörlü yük taşıma platformunun zemin kısmının düzgün bir şekilde dengede olmasını sağlaması, asansörlü yük taşıma platformu ile taşıma işlemine başlamadan önce çevre güvenliğini sağlaması ve yük taşıma platformunun hareket alanında insan bulunmasına karşı bu alana geçişi engelleyici bariyerler kullanması gerekirdi. Eşya taşıma işlemleri öncesinde gerekli önlemleri almakla yükümlü olan M.G. ve E.G., gerekli güvenlik tedbirlerini almamış, denetim, gözetim ve kontrol yükümlülüğünü yerine getirmemiştir." - İZMİR