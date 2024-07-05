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İzmir'de motosiklette uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Konak ilçesinde yapılan bir motosiklet aramasında özel bölüme zulalanmış halde uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir motosiklette yapılan aramada özel bölüme zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine 2 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler tarafından şüphelilerin kullandığı motosikletin, özel bölümüne zulalanmış halde 2 ruhsatsız tabanca, 109 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 380 bira nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ş. (39) ve Y.D. (26) adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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