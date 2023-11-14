İzmir'de Motosikletli Saldırgan Yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde, motosikletle takip ettiği hafif ticari araçtaki 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hafif ticari araca tabancayla ateş açan motosikletli saldırganın Ö.M. (26) olduğunu tespit etti.

Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi'ne 3 araç değiştirerek gittiği ve burada saklandığı belirlenen Ö.M, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Buca ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'ndeki çıkmaz sokağa giren 35 DJE 93 plakalı hafif ticari araca, dün motosikletten ateş açılmıştı. Araçta bulunanlardan Çağatay A. (25) hayatını kaybetmiş, Çağatay A'nın kardeşi A.A. ile E.G. yaralanmıştı.

Hafif ticari aracı, çıkmaz sokağa girmeden önce motosikletle bir süre takip ettiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.