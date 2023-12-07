İzmir'de motosikletli polislerden uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından durdurulan bir otomobilde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 'Yunuslar' olarak bilinen motosikletli polis timlerinin şüphelenerek durdurduğu bir otomobil içerisinden, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı, Yunuslar' olarak bilinen motosikletli polis timleri, 2 Aralık günü Karabağlar ilçesinde bir otomobilden şüphelenerek aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 5 adet fişek, 30 parça halinde toplam ağırlığı 1 kilo 100 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ve 49 bin 750 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Otomobil içerisinde bulunan F.B., B.A. ve H.K. gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin 3 ayrı dosyadan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR