İzmir'de motosikletli kurye kaza yaptı, aileye çarptı

İzmir'in Buca ilçesinde motosikletli kurye, seyir halindeyken ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. O sırada çocuğunu son anda kurtaran ve karısını yerde gören adam, öfkeyle kuryeye saldırarak tepki gösterdi. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye olay, Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Hızla seyir haldeki motosikletli kurye, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan aileyi fark etmedi. Bu sırada kurye, kadına çarptı. Kaza anlarında babanın son anda yaptığı hamle ise çocuğun hayatını kurtardı. Çocuğunu son anda kurtaran ve karısına motosiklet çarpan adam, öfkeyle yere düşen motosiklet sürücüne saldırarak tepki gösterdi. Çevredekilerin araya girmesiyle olay güçlükle sakinleştirildi.

Tüm bu anlar, yine yoldan geçen bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. - İZMİR