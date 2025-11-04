İzmir'de Motosikletli Kişinin Ateş Açması Sonucu 1 Kişi Ağır Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde motosikletli bir kişinin araca ateş açması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli kısa sürede yakalanırken, yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi'nde motosikletli A.Y. (22), 34 GGU 27 plakalı araca ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan A.T.'nin (31) ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, saldırının ardından kaçan şüpheli A.Y. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede taraflar arasında önceden husumet bulunduğu, olayın bu nedenle gerçekleştirildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

28 Mayıs 2023 tarihinde aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grubun konuşmak üzere 574. Sokak'ta bir araya geldiği, görüşme sırasında iki grup arasında tabanca ile karşılıklı ateş açılması sonucu A.Y.'nin (26) başından, kardeşi A.Y. ile birlikte üç kişinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Olaydan bir gün sonra akşam saatlerinde 2 kişi tarafından Zafertepe Mahallesi 574. Sokak'ta bulunan kıraathaneye molotofkokteylli saldırı düzenlendiği ve bu nedenle iki grup arasında husumat bulunduğu öğrenildi. - İZMİR