İzmir'de motosikletli genç silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay gece saat 00.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akkavak (19), 35 LGH 80 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken aralarında daha önceden husumet bulunan grup tarafından pusuya düşürüldü. İki grup arasında tabanca ile başlayan çatışmada, Akkavak ve arkadaşı olay yerinden kaçmaya çalıştı. Pusu kuran grubun açtığı ateşten kaçmaya çalışan Akkavak'ın koltuk altına mermi isabet etti. Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarptı, daha sonra da arkadaşı ile birlikte yola savruldu.

Hastanede hayatını kaybetti

Motosiklette yolcu konumunda bulunan kimliği belirsiz kişinin ise çevredeki vatandaşlardan arkadaşı için yardım isteyip kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri, koltuk altından vurulan Mustafa Akkavak'ı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Akkavak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkavak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmaları başlatıldı

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR