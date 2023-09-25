İzmir'de motosikletli genç öldürüldü, 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Mustafa Akkavak'ın öldürülmesine ilişkin 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 2 tabanca ve 260 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'de, 19 yaşındaki motosikletli Mustafa Akkavak'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Akkavak'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler G.Ş, M.F, A.Ü, A.A. ve M.Z.Ç'yi gizlendikleri adreslerde yakaladı. İkametlerdeki aramalarda ise 2 tabanca ve 260 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F, M.Z.Ç ve A.A. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde, 20 Eylül'de, Mustafa Akkavak, kullandığı 35 LGH 80 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.