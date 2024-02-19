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İzmir'de motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada

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İzmir'in Bornova ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T., idaresindeki motosiklet ile sürücüsü henüz belirlenemeyen BMW marka 35 BIF 333 plakalı araç yolda seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü S.T., yaralandı.

Motosikletlinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve motosiklet sürücüsünün yerde acıyla kıvrandığı anlar yer alırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık çalışanlarınca ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.T., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Otomobili terk edip kaçtılar

Öte yandan otomobilde bulunan şahıslar aracı terk edip kaçarken, trafik polislerince terk edilmiş haldeki otomobil yediemin otoparkına çekildi. Hurdaya dönen motosiklet ise karakola teslim edilirken, polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İzmir Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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