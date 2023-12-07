İzmir'de motosiklet sürücüsü kaza sonucu ağır yaralandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, seyir halindeki motosiklet sürücüsü karşı şeritteki araçların kaza yapıp kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren 24 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Menemen Villakent Mahallesi Çiğli Foça yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menemen istikametine seyir halinde olan A.K. (37) idaresindeki otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan N.S. (37) idaresindeki otomobile arkadan çarparak karşı şeride savruldu. Bu esnada karşı istikamette seyir halinde olan motosiklet sürücüsü S.D.'ye (24) çarpan araç, motosikleti metrelerce sürükledi. Kazanın bildirilmesi sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü S.D., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yaşam mücadelesi veren 24 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR