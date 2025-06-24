İzmir'de Motosiklet Kazasında Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde kamyonet ile motosikletin karıştığı kazada, motosikletteki baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Kaza, dün güce saat 23.40 sıralarında Buca ilçesi çevre yolu kaynaklar yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. (31) idaresindeki 35 LEU 86 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan K.G. (23) kontrolündeki 35 BUA 713 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkiyle motosiklet sürücüsü K.G. ile arkasında yolcu olarak bulunan babası Muzaffer Gündoğan (50) yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Muzaffer Gündoğan'ın hayatını kaybettiği, oğlu K.G.'nin ise yaralandığı belirlendi. Yaralı K.G. ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılırken babasının cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan kamyonet sürücüsü Ö.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR