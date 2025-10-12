İzmir'de Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. (54) idaresindeki 34 YK 6142 plakalı otomobil, 15 yaşındaki Ayhan Öztoprak yönetimindeki 35 CKD 317 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan Öztoprak, ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen genç sürücü kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.U. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR