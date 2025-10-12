Haberler

İzmir'de Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziemir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ayhan Öztoprak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. (54) idaresindeki 34 YK 6142 plakalı otomobil, 15 yaşındaki Ayhan Öztoprak yönetimindeki 35 CKD 317 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan Öztoprak, ağır yaralı olarak Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen genç sürücü kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.U. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Esir takası öncesi skandal görüntüler! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence

Esir takası öncesi skandal! İsrail'den Filistinli tutsaklara işkence
Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Eski Başbakan lüks yatta aşka geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrfan Can Kahveci, milli takım kadrosundan çıkarıldı

Montella'nın elini kolunu bağlayan haber! Milli takımda sakatlık
Katy Perry ile Justin Trudeau lüks yatta dudak dudağa görüntülendi

Dünya bu kareleri konuşuyor! Eski Başbakan lüks yatta aşka geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.