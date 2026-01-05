İzmir'de emniyet şeridindeki kamyona çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde emniyet şeridinde bekleyen kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Lütfi Tekin (26) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bekleyen S.D. (29) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Ömer Lütfi Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tekin'in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü S.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İZMİR