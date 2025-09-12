Haberler

İzmir'de MLKP'ye Yönelik Eş Zamanlı Operasyon: 17 Gözaltı

Güncelleme:
İzmir merkezli düzenlenen operasyonda MLKP'ye yönelik 3 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. 17 şüpheli gözaltına alındı, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MLKP Silahlı Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) ve SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) yapılanmaları içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkezli İstanbul, Gümüşhane ve Adıyaman'da bugün saat 06.00'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde ve ESP İl Binası'nda yapılan aramalarda hakkında yasaklama kararı bulunan çok sayıda kitap ve dergi ile cep telefonu, USB bellek, hard disk ve laptop gibi dijital materyaller ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
