İzmir'de minibüs saldırısı şüphelisi yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde minibüs saldırısı sonucu öldürülen Serkan Saltık'ı vuran şüpheli K.D., 10 ay sonra Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili diğer şüpheli Sabri Can Gence daha önce tutuklanmıştı.

İZMİR'in Buca ilçesinde minibüsüne binen Serkan Saltık'ı (41) tabancayla vurup öldürdüğü suçlamasıyla aranan K.D. (19), Cinayet Büro ekipleri tarafından 10 ay sonra yakalandı. Gözaltına alınan K.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Kasım 2022'de, Hürriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Saltık, 35 L 3797 plakalı minibüsüne bindikten kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Çağırılan ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Saltık, kurtarılamadı. Serkan Saltık'ın saldırıya uğradığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin koşarak minibüse doğru gittiği, içlerinden birinin Saltık'a ateş ettikten sonra kaçtıkları görüldü.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Saltık'ı K.D.'nin vurduğunu, Sabri Can Gence'nin (19) ise ona yardım ettiğini tespit etti. Gence, 20 Mayıs'ta yakalandı. Olayda kullanılan silahı gömdükleri yeri gösteren Sabri Can Gence, tutuklandı.

K.D.'nin peşine düşen Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Buca ilçesinde saklandığı evi tespit etti. Ekiplerin dün yaptığı operasyonda K.D. yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.D., bugün adliyeye sevk edildi.