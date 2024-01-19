İzmir'de milyarlarca liralık naylon fatura operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen naylon fatura operasyonunda, milyarlarca liralık e-faturanın yanı sıra senet, tahsilat makbuzu ve çekler ele geçirildi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileri ile müşterek "Vergi Kaçakçılığı" suçuna yönelik çalışmalarda bulunuldu. İzmir'in Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka, Karabağlar, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinin yanı sıra Afyonkarahisar ve Manisa'da "Naylon Fatura" düzenleyerek vergi kaçıran ve bu yol ile devleti zarara uğrattığı tespit edilen toplam 19 şüpheliye yönelik dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Milyarlarca liralık e-fatura ele geçirildi

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 59 adet klasör içerisinde çeşitli firmalar adına kesilmiş toplam bedeli 10 milyar 978 milyon 367 bin 665 liralık e-fatura, değeri 2 milyar 500 milyon 987 bin 566 liralık 5 bin 745 adet dolu senet, yine toplam bedeli 1 milyar 725 milyon 355 bin liralık 987 adet tahsilat makbuzu, 40 adet toplam değeri 4 milyon 700 bin liralık çek, farklı firmalarca düzenlenmiş 500 adet toplam değeri 5 milyon liralık dekont, 166 adet boş senet, 94 adet kaşe, 71 sayfa boş çek koçanı, 20 adet pos cihazı, 6 adet boş fatura koçanı, çeşitli firmalara ait içerisinde muhtelif sayıda çeşitli dekontlar ve çek nüshaları bulunan 12 adet klasör, 1 tabanca ve 14 adet fişek, 1 av tüfeği ve 54 adet kartuş, çok sayıda suç unsuru olan muhtelif evrak, belge ve doküman ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR