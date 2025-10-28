İzmir'de Metruk Evde Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde metruk evde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde Konak ilçesindeki metruk bir binada uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 28 kilo 240 gram esrar-skunk, 2 kilo 166 gram kokain ve 29 bin 350 adet sentetik ecza bulundu. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - İZMİR