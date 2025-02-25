Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar

Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti
Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Polis memurunun şehit olduğu katliam gibi kaza kamerada
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu

İzmir'de Metruk Evde At Eti Kesimi Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Metruk Evde At Eti Kesimi Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir evde at eti kesimi yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde metruk bir evde at eti kesen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay, 23 Şubat'ta Hilal Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, adreste at eti kesimi yapan M.Ö. (42), A.Ö. (24), C.İ. (24) ve A.Ö.'yü (16) suçüstü yakaladı. Adresteki görüntülerde ise kesilmiş at eti parçaları ve kemiklerine rastlantı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ö. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından yaşı küçük olduğu için ailesine teslim edikirken, 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
img

Dünyaca ünlü banka, binlerce çalışanını işten çıkarıyor
img

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak

Dünyaca ünlü banka, binlerce çalışanını işten çıkarıyor
Dr. Berk Çağdaş: Yapay zeka sürücülerden daha mı iyi

Dr. Berk Çağdaş: Yapay zeka sürücülerden daha mı iyi
Yanlışlıkla gelen parayı bankadan çekip elleriyle sahibine teslim etti

Hiç hesapta yokken milyoner oldu
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
İş insanı Teoman Yıldırım, siyasi parti kuruluyor

Yeni siyasi parti kuruluyor! Başında iş insanı olacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.