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İzmir'de Metamfetamin Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Metamfetamin Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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İzmir'in Menemen ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, durdukları 3 kişinin üzerinden 335 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şüpheliler M.Ö., H.D. ve G.A. tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde polisin devriye görevi esnasında şüphelenerek durdurduğu 3 kişinin üzerinden metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede devriye görevlerini yürüttüğü esnada şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu. Şahısların şüpheli tavırları üzerine Genel Bilgi Tarama (GBT) incelemesi yapılırken, M.Ö., H.D. ve G.A. oldukları belirlenen şüphelilerden 26 şeffaf poşet içerisinde 335 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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