İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'de makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, saat 14.30 sıralarında Belkahve mevkiinde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter ile havadan, 9 arazöz ile karadan müdahale edilirken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yerleşim bölgelerine yakın olan alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa İzmir 3. Sayfa Haberler

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