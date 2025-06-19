İzmir'de Makilik Alanda Yangın Çıktı
Bornova ilçesindeki makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına ilk müdahale 17.10'da yapıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi mevkiinde bulunan makilik ve otluk alanda çıktı. Yangına ilk müdahale 17.10'da gerçekleştirilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü söndürme çalışmalarına 2 uçak, 3 helikopterle havadan, 15 arazöz, 2 su ikmal ve 1 dozer ile karadan katıldı. Yangına müdahale sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa