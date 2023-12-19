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İzmir'de Maganda Ateşi Sonucu Yaralanan Kişiye Yakalama

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İzmir'in Konak ilçesinde, havaya rastgele ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan maganda, kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, havaya rastgele ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan maganda, kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak'ta havaya rastgele ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olan şüphelinin peşine düştü. Ekipler, titiz çalışma sonucu şahsın kimliğini tespit etti. B.Ö. isimli şahıs, kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri İzmir Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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