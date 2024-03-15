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İzmir'de lojistik firmasının soğuk hava deposunda yangın çıktı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alev topuna dönen depoda zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir lojistik firmasının soğuk hava deposunda yangın çıkarken, çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ediyor. Alev topuna dönen soğuk hava deposunda zaman zaman patlamalarda yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kemalpaşa ilçesindeki bir lojistik firmasına ait soğuk hava deposunda başladı. Alevler tüm binayı biranda kaplarken, bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların kilometrelerce uzaktan bile görülebildiği yangına ekipler tüm gücüyle müdahale ederken, depodaki yanıcı maddelerin yanmasının ekiplerin çalışmasını güçleştirdiği öğrenildi.

Takviye ekiplerinin sevk edildiği yangında zaman zaman patlamalarda yaşanıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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