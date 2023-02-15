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İzmir'de lastik bayisinde çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de lastik bayisinde çıkan yangın söndürüldü İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir lastik bayisinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ve TOMA ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'de lastik bayisinde çıkan yangın söndürüldü

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir lastik bayisinde çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ve TOMA ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yakınlarda bulunan benzin istasyonuna sıçramaması için uzun uğraşlar verilen maddi hasarlı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, akşam saatlerinden Pınarbaşı Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda çıktı. Alevler gökyüzünü aydınlatırken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans, 110 AKS ve TOMA sevk edildi. Polis ekipleri caddedeki trafik akışını durdururken, geçtiğimiz hafta 3 tır lastik getirildiği öğrenilen bayide çıkan yangın, yakınlardaki benzin istasyonuna sıçramadan itfaiye ve TOMA ile yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, yangın esnasında bayide bulunan 4 personelin kendisini iş yerinden dışarı attığı ve herhangi bir yaralanma olayı olmadığı öğrenilirken, yangının mutfakta bulunan ısıtıcının açık bırakılması nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - 3. Sayfa

İtfaiye İzmir 3. Sayfa Haberler

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