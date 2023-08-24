İzmir'de kuzen cinayeti: Şüpheli, 'Bana küfür etti, vurdum' dedi

İzmir'in Buca ilçesinde bir kamyonette yolcu olarak bulunan genç, kuzeni tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde cinayeti husumetten dolayı işlediğini söyledi.

İzmir'in Buca ilçesinde kamyonette yolcu konumunda bulunan 23 yaşındaki genç, kuzeni tarafından defalarca tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin savcılıktaki ifadesinde, "Bana küfür etmişti. Tehdit ediyordu. Bu husumetten dolayı vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, 16 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 697/19 Sokakta meydana geldi. Doğucan Yılmaz'ın (23) yolcu konumunda bulunduğu kamyonet sokağa girdiği esnada, Adar Demir (21), açık olan camdan kuzenine tabanca ile kurşun yağdırdı. Mermilerin hedefi olan Yılmaz ağır yaralanırken, şüpheli Demir suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, yakınları tarafından kamyonetle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Burada tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli Adar Demir yakalanarak gözaltına alındı.

Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan kuzen cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sokak içinde ilerleyen kamyoneti görünce elindeki tabanca ile hızlıca aracın yanına giden şüpheli Demir'in, açık olan pencereden yolcu konumundaki kuzeni Doğucan Yılmaz'a tabancayla defalarca ateş ettiği, araç içerisinde de Demir'e tabancayla ateş edilerek karşılık verildiği ve zanlının olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor. Ayrıca, silah sesini duyan çevredeki insanların panik anları da görüntülere yansıdı.

Kuzen katilinden şoke eden ifade

Şüpheli Adar Demir'in savcılık ifadesinde, "1.5 ay önce bana küfür etmişti. Tehdit ediyordu. Olay günü yolda denk geldik. Ben de aramızdaki bu husumetten dolayı vurdum" dediği öğrenildi.

Demir, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR