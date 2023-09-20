İzmir'de Kuyumcuya Soygun: Çalışan Yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kuyumcuya giren yüzü maskeli soyguncu, çalışanı silahla yaraladıktan sonra bir miktar altınla kaçtı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

İzmir'in Buca ilçesinde kuyumcuya giren yüzü maskeli soyguncu, çalışanı silahla yaraladıktan sonra bir miktar altınla kaçtı.

Çamlıpınar Mahallesi 254 Sokak'taki bir kuyumcuya motosikletle gelen iki şüpheliden biri, tabancayla tehdit ettiği çalışandan, altınları yanında getirdiği çantaya koymasını istedi. Bu esnada zanlı, kuyumcuda çalışan Burak A'yı silahla yaraladı.

Şüpheli, kuyumcudaki yaklaşık yarım kilo altını alıp motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, çevrede 5 boş kovan buldu ve kuyumcuda parmak izi çalışması yaptı.

Buca'da ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelileri yakalamak için sürdürülen çalışmalara polis helikopteri de destek verdi.

Güvenlik kamerası görüntüsünde yüzü maskeli ve elinde tabancayla iş yerine giren şüphelinin silahı çalışana doğrulttuğu, yanında getirdiği çantaya altınları koymasını istediği çalışanı silahla yaraladığı ve bir miktar altını alıp iş yerinden kaçtığı görülüyor.