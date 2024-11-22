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İzmir'de Kuyumcuları Düşük Ayarlı Altınlarla Dolandıran 6 Şüpheli İşte Yakaladı

İzmir'de Kuyumcuları Düşük Ayarlı Altınlarla Dolandıran 6 Şüpheli İşte Yakaladı
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İzmir'de 12 kuyumcuya düşük ayarlı altınlar satıp 350 bin lira dolandıran 6 şüpheli gözaltına alındı. 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'de 12 kuyumcuyu düşük ayarlı altınlarla 350 bin lira dolandıran şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 3'ü adli kontrolle serbest kaldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 kuyumcuya girip, 8 ayar altın üzerine 22 ayarla kaplanmış görüntü verdikleri kolyeleri satarak 350 bin lira mağduriyete sebep olan 6 şüpheliyi belirledi. Ekiplerce tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, Y.Ş., Ş.S., E.A., E.Ş., S.A. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ş., Ş.S. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.Ş., S.A. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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