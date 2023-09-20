İzmir'de Kuyumcu Soygunu: Maskeli Şüpheli Yarım Kilo Altınla Kaçtı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kuyumcu dükkanına giren maskeli ve silahlı bir kişi, çalışanı tabancayla yaralayarak yarım kilo altınla kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR'in Buca ilçesinde maskeli ve silahlı kişi, girdiği kuyumcu dükkanında Bedirhan Burak Albağlar'ı tabancayla karnından yaralayıp, yarım kilo altınla kaçtı. Soygun güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'ta meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen yüzü maskeli ve şapkalı şüpheli, kuyumcu çalışanı Burak Bedirhan Albağlar'ı karnından tabancayla vurup, altınları istedi. Bu sırada şüpheli, içeri girmek isteyen bir müşteriyi de silahla korkutup dışarıda beklemesini söyledi. Albağar'ın, uzattığı sırt çantasına koyduğu yarım kilo altını alan şüpheli, kaçtı.

Silah sesi üzerine çevredekiler, dükkana koştu. Yaralıyı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bedirhan Burak Albağlar, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Albağlar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonucu şüphelinin ormana doğru kaçtığı belirlendi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, ekiplere polis helikopterinin de havadan destek verdiği ifade edildi.