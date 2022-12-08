Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kurusıkıdan tabanca yapan 2 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de kurusıkıdan tabanca yapan 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkıdan tabanca yapan 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkıdan tabanca yapan 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, kurusıkı tabancaların teknik özelliklerinin değiştirilerek ateşli silah haline getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda adresleri belirlenen H.D. ve A.D. isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi. İkamette ve dükkanlarda yapılan aramalarda, 1 adet sürgü ve namlu kısmı kesik tabanca ve şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet dedektör, 21 adet tabanca fişeği, 14 adet tabanca fişeği ve kuru sıkı tabanca çevrilmede kullanılan 19 adet parça ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan operasyonla yakalanan H.D. ve A.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title