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İzmir'de Kurşunlama Olayında İki Şüpheli Yakalandı, Bir Çocuk Firarda

İzmir'de Kurşunlama Olayında İki Şüpheli Yakalandı, Bir Çocuk Firarda
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İzmir'in Konak ilçesinde bir evin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak 19 ve 18 yaşındaki iki şüpheli polis tarafından yakalanırken, 13 yaşındaki diğer şüpheli için arama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir vatandaşın evini kurşunlayan 3 şüpheliden 2'si polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden 13 yaşındaki çocuğu yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 30 Kasım günü Konak ilçesine bağlı 1. Kadriye Mahallesi'nde meydana gelen, İ.D.'ye ait evin kurşunlanması olayıyla ilgili şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştirenlerin Y.S. (19), İ.V. (18) ve O.V. (13) isimli şüpheliler olduğu belirlendi. 2 şüpheli aynı gün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, 13 yaşındaki O.V.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İ.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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