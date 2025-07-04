İzmir'de Kundaklama ve Orman Yangını Soruşturmasında Şahıs Tutuklandı

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Buca ilçesinde ailesinin evini kundaklayan ve ardından ormanlık alana ateş vererek büyük bir yangın çıkaran H.Ö. yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde önce ailesinin evini kundaklayan, sonra da ormanlık alanı ateşe veren şahıs tutuklandı.

29 Haziran Pazar günü Buca ilçesi Otokent yakınlarında orman yangını çıkmış, alevler Beyazevler bölgesinde geniş bir alana yayılmıştı. Önü kesilemeyen alevler, Otokent'te park halinde bulunan birçok aracın ve iş yerlerinin kül olmasına sebep olmuştu. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, H.Ö. (44) yakalanarak gözaltına alındı. H.Ö.'nün önce ailesinin evini kundakladığı, sonra da çevreyolu kenarında ormanlık alanı ateşe verdiği öne sürüldü. H.Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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