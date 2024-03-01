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İzmir'de kumar oynayanlara 533 bin 275 lira para cezası

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 83 kişiye toplam 533 bin 275 lira para cezası kesildi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde umuma açık bir iş yerinde kumar oynarken, jandarma ekiplerine yakalanan 83 kişiye toplam 533 bin 275 lira para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'nde bulunan umuma açık bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izin kapsamında adrese gerçekleştirilen baskında, 83 kişi tombala oyunuyla kumar oynarken yakalanırken, kumarbazlara toplam 533 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

Operasyon kapsamında işletme sahibi T.Ö. hakkında ise kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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