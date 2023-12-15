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İzmir'de Kumar Operasyonu: 88 Kişi Suçüstü Yakalandı

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İzmir'de jandarma ekipleri tarafından kumar oynatılan bir işletmeye yapılan operasyonda 88 kişi suçüstü yakalanırken, toplamda 536 bin 840 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından kumar oynatılan bir işletmeye yapılan operasyonda 88 kişi suçüstü yakalanırken, toplamda 536 bin 840 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği denetim faaliyetleri kapsamında belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 88 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kumar oynadığı tespit edilen kişilere toplamda 536 bin 840 lira idari para cezası uygulanırken, 1 kişi hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan soruşturma başlatıldı. Öte yandan 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu ve 2 kişinin de UYAP arama kaydı ile arandığı tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İzmir Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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