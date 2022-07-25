Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberine göre İzmir'de korkutan yangın İzmir'in Bayraklı ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın, bir iş yerini alev topuna döndürdü.

İzmir'de korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın, bir iş yerini alev topuna döndürdü.

Yangın, 02.00 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangın, iş yerini alev topuna döndürdü. Alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Bir binanın alt katında olan iş yerinde çıkan yangın, kısa süreli panik oluştururken, yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt - 3. Sayfa

İtfaiye İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title