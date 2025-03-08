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İzmir'de Korkunç Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'de Korkunç Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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İzmir- Aydın Otoyolu'nda emniyet şeridinde duraklayan tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kazada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir' de bir otomobil emniyet şeridinde duraklayan tıra arkadan çarptı, aracın içerisinde sıkışan genç sürücü hayatını kaybetti.

Edinile bilgiye göre, İzmir- Aydın Otoyolu Belevi mevkiinde bugün saat 05.45 sıralarında kaza meydana geldi. Aydın istikametine giden O.K. kontrolündeki 35 AYE 857 plakalı otomobil, emniyet şeridinde bekleyen S.İ. yönetimindeki 35 BCD 139 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, O.K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içerisinde sıkışan genç sürücün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan feci kazada tır sürücüsü S.İ. gözaltına alınırken jandarma yaşanan kaza ile ilgili çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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