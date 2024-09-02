Üye Girişi
Haberler

İzmir'de korkunç kaza: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, karşı istikametten gelen araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, refüjü aşıp karşı istikametten gelen araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara Caddesi Armutlu yol ayrımı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ali Ceylan (54) idaresindeki 45 UU 861 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüjü aşarak karşı yöne geçti. Araç bu esnada Turgutlu istikametine seyir halinde olan Tuncay Y. (54) idaresindeki 35 BMK 730 plakalı otomobile çarpışırken, meydana gelen kazada yol adeta savaş alanına döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yolda güvenlik önlemleri sağlanırken, meydana gelen kazada 45 UU 861 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü Hüseyin Ali Ceylan ve Zeliha Ceylan'ın (56) hayatını kaybettikleri belirlendi. Diğer araçta bulunan sürücü Tuncay Y. ile yolcu konumunda bulunan Gülay Y. ve Bekir Y., ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hüseyin Ali Ceylan ve Zeliha Ceylan'ın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kemalpaşa 3-sayfa Güncel trafik Yaşam izmir

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı

Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu? Osimhen kiralık mı, bonservisiyle mi geldi? Amedspor Kocaelispor maçı hangi kanalda? Amed Kocaelispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kerem Benfica'ya mı gitti? Kerem Aktürkoğlu gitti mi, bonservisi ne kadar? Osimhen uçak takibi kodu nedir? Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 2-3 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Narin Güran olayı! Muhtar neden tutuklandı? Muhtar kim? 2-3 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler! KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title