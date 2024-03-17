İzmir'de köpeğe saldıran şahsa ev hapsi, müdahale edemeyen iş yeri çalışanına ceza

İzmir'in Urla ilçesinde, eline aldığı hortum, sandalye ve kürekle acımasızca komşu iş yerinde bulunan köpeğe saldıran şahsa ev hapsi, olay esnasında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanına ise haftada bir gün bir saat barınakta çalışma cezası verildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kuşçular Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınında bulunan araç lastik tamiri yapan komşu iş yerine gelen M.K. isimli kişi, eline aldığı hortumla iş yeri önünde zincirle bağlı olan köpeğe vurmaya başladı. Acımasız şahıs defalarca köpeğe hortumla vururken, hayvan can havliyle zincirinin uzadığı mesafece kendisinden kaçmaya çalıştı. Hırsını alamayan saldırgan, etrafta bulunan bir motosikleti de devirdikten sonra hortumla vurduğu köpeğin daha sonra başına bir demirle, akabinde ise eline aldığı kürekle vurdu. M.K.'nin köpeğe saldırdığı anlarda yanında bulunan iş yeri çalışanı çocuğun ise korktuğu için şahsa müdahale edemediği ileri sürüldü. Köpeğe yapılan saldırı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansırken, köpeğin sahibinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Başı yarılan köpeğin ise sahibi tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Saldırgana ev hapsi, izleyene barınakta çalışma cezası

Öte yandan, M.K.'nin köpeğe saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tepki yağarken, soruşturma kapsamında saldırgan M.K. ile olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı M.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde, aracına zarar verdiği için köpeğe saldırdığını söylediği öğrenilen M.K. ve iş yeri çalışanı şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırgan M.K.'ye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası, olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı M.K.'ye ise haftada bir gün bir saat barınakta çalışma cezası verildi. - İZMİR