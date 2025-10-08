Haberler

İzmir'de Kontrolden Çıkan Tır Park Halindeki Araçları Ezdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır park halindeki iki araca devrilerek hasar verdi. Tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kontrolden çıkan tırın 2 aracı ezdiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ödemiş Köprüsü Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Y. (60) yönetimindeki 35 BBY 910 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçarak park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tır sürücüsü V.Y.'nin yaralandığı belirlendi. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tırda ve 2 araçta hasar meydana gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tırın viyadükten yukarı çıktığı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçup park halindeki 2 aracı ezdiği anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilyalı Riberio amansız hastalığa yakalandı

Brezilyalı yıldız amansız hastalığa yakalandı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.