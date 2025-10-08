İzmir'de Kontrolden Çıkan Tır Park Halindeki Araçları Ezdı

İzmir'in Torbalı ilçesinde kontrolden çıkan tırın 2 aracı ezdiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ödemiş Köprüsü Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Y. (60) yönetimindeki 35 BBY 910 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçarak park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tır sürücüsü V.Y.'nin yaralandığı belirlendi. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tırda ve 2 araçta hasar meydana gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tırın viyadükten yukarı çıktığı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçup park halindeki 2 aracı ezdiği anlar yer aldı. - İZMİR