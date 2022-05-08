İZMİR (İHA) - İzmir'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı: 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Balçova istikametinden Konak yönüne gitmekte olan V.A., idaresindeki 35 TVC 78 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yolcu konumundaki 4 yaralı sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslara alındı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken, kazadan yara almadan kurtulan araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.