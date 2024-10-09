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İzmir'de 'Kolpaçino' Kumahanesine Baskın: 58 Kişiye Ceza

İzmir'de 'Kolpaçino' Kumahanesine Baskın: 58 Kişiye Ceza
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İzmir'de geçmiş yıllarda sık sık kumar oyunları nedeniyle operasyon yapılan 'Kolpaçino' kumarhanesine jandarma ekipleri bir baskın düzenledi. Operasyonda 58 kişiye toplamda 372 bin 650 lira idari para cezası verildi.

İzmir'de geçmiş yıllarda birçok kez kumar oynatıldığı için operasyon gerçekleştirilen 'Kolpaçino' kumarhanesine, jandarma ekipleri bir baskın daha gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 58 kişiye 372 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde bulunan, 'Kolpaçino' filminden esinlenerek duvara astığı posterle ünlenen ve geçmiş yıllarda birçok kez operasyon gerçekleştirilen işletmeye bir baskın daha gerçekleştirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskında, tombala oyunuyla kumar oynayan 58 kişi yakalanırken, kumarbazlara 372 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

İşletme sahibi B.H. hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan soruşturma başlatılırken, işletme sahibi gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından B.H., serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kolpaçino Jandarma İzmir

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