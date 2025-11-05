Haberler

İzmir'de Kızılay Aşevi Personeline Silahlı Saldırı

İzmir'de Kızılay Aşevi Personeline Silahlı Saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde Kızılay Aşevi personeli, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttığı esnada silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurulan personel hastaneye kaldırıldı, saldırgan kısa sürede yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, Kızılay Aşevi personeli, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından vurularak yaralanan personel, hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Basmane semtindeki Alim Şerif Onaran Sokak ile 960 Sokak kesişiminde, Basmane Camii arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılay Aşevi personeli Ahmet Cinoğlu, hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahiplerine dağıttığı sırada iki kişi yanına gelerek yemek istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla Cinoğlu'na iki el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Cinoğlu, her iki ayağından yaralandı.

Tepecik'te ameliyata alındı, hayati tehlikesi yok

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cinoğlu, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Doktorlar, Cinoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Madde bağımlısı saldırgan gözaltında

Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.