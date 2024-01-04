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İzmir'de kız öğrenciler arasında kavga çıktı

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Bornova ilçesindeki bir okulun çıkışında kız öğrenciler arasında çıkan tartışma saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kavgayı izleyen arkadaşlar ise müdahale etmedi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kız öğrenciler, saç saça baş başa kavga etti, arkadaşları ise o kavgayı izledi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki bir okulun çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla kızlar, saç saça baş başa birbirine girdi. Kızların arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine sadece izledi. Yaşanan anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kullanıcının tepkisini topladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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