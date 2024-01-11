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İzmir'de Kıranlar Suç Örgütü üyesi yakalandı

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İzmir'in Tire ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kıranlar Suç Örgütü üyesi polis operasyonuyla yakalandı.

İzmir'de, hakkında 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kıranlar Suç Örgütünün firari üyesi, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesi ve çevresinde, yasa dışı faaliyetlerinden ötürü 2021 yılında operasyon yapılan ve kamuoyunda Kıranlar olarak bilinen suç örgütünün firari aile üyesi L.K'nın saklandığı adresi belirleyen İzmir polisi, operasyonun düğmesine bastı.

"Taksirle Ölüme Neden Olma" ve "Basit Yaralama" suçlarından hakkında toplamda 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.K, saklandığı adreste yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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