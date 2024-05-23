İzmir'de 'Kertenkeleler Operasyonu'nda suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı

İZMİR - İzmir ili ve Ödemiş ilçesi çevresinde liderliğini "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt lideri ile birlikte 9 kişi yakalandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı kordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışmasında, "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, Örgüte yardım Etme Örgüt Adına Suç İşleme, 6136 SKM, Tehdit, Yaralama" suçları ile ayrıca söz konusu örgüte silah temin ettiği tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Örgüt liderinin de içersinde olduğu 9 şüpheli yakalandı.

Yapılan ikamet aramalarında toplamda 5 tabanca, 6 tüfek, 77 adet tabanca fişeği, 60 adet tüfek kartuşu, 106 adet sentetik ecza ele geçirildi.