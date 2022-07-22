İzmir'de kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın Aydın'da aranıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın Aydın'da aranıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İzmir'de kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadın Aydın'da aranıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki alzheimer hastası Şerife K. Aydın'ın Köşk ilçesinde ekipler tarafından aranıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki alzheimer hastası Şerife K. Aydın'ın Köşk ilçesinde ekipler tarafından aranıyor.

Olay, kırsal Çayır Mahallesi'nde dün akşam saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife K. isimli alzheimer hastası kadın evinden ayrıldı. Yaşlı kadının uzun süre eve geri dönmemesi üzere sağlık durumundan şüphe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler Şerife K.'nın yakınları ile yaptıkları görüşmeler sonrasında yaşlı kadını bölgede arama çalışması başlattı.

AFAD Aydın, AFAD İzmir, Aydın Beşir Derneği Arama ve Kurtarma, Tire Arama ve Kurtarma, AKUT Kuşadası ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 100 kişilik bir ekip yaşlı kadın için bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Şerife K.'nın daha önce de bir çok kez evden uzaklaştığını ve Aydın'ın Köşk ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi'nde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Ödemiş İzmir Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title