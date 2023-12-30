İzmir'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk 20 saat sonra bulundu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ailesine ait küçükbaş hayvanları aramaya giden ve haber alınamayan 13 yaşındaki çocuk 20 saat sonra bulundu.

Olay dün akşam saatlerinde Kemalpaşa'nın Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.K. (13) ailesine ait küçükbaş hayvanları otladıkları yerden toparlamak için evden ayrıldı. Hayvanlardan bir kısmının meralık alandan geri döndüğünü ancak Ç.K.'nın dönmediğini gören ailesi, durumu muhtara ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra komando timleri ve jandarma iz takip köpekleri sevk edildi.

Gece boyunca ormanlık alanda mahsur kalan küçük çocuğun, soğuktan ve yabani hayvanlardan korunmak için dere yatağında bir yerde saklandığı öğrenildi. Sabah saatlerinde bitkin halde bulunan küçük çocuk, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ç.K. ve ailesini hastanede ziyaret eden Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek İzmir Valisi Sn. Süleyman Elban'ın da konuyu ilk andan itibaren takip ettiğini, arama çalışmalarına katılan tüm ekiplere ve vatandaşlara teşekkür ettiklerini söyledi.

Küçük çocuğun tedbir amaçlı olarak hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi. - İZMİR